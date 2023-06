Corriere dello Sport-Stadio: L’offerta per Livakovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Viola, offerta per Livakovic“. Sommario: “Trattativa con la Dinamo Zagabria ma la Fiorentina riflette anche su Horn, che lascerà gratis il Colonia. Centrocampo: avanza Demirbay“.

A pagina 22 grande spazio al mercato: “Viola: Horn gratis o il colpo Livakovic“. Sottotitolo: “Il tedesco domani si svincola dal Colonia. Offerti 6 milioni per il capitano della Dinamo Zagabria“.

Di spalla ci sono le parole di Barone: “Conference? Siamo pronti”. In taglio basso infine: “Nuovo stadio Franchi, deserta l’asta per il restyling”. Sommario: “Meloni risponde a Nardella dopo il ricorso al Tar: “Scelta non mia”.