Corriere dello Sport-Stadio: Made in Italiano, ecco il suo regalo a Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Made in Italiano“. Sottotitolo: “Vincenzo vuole alzare la Coppa: è il regalo per Commisso“. Sommario: “Cabral, Nico e Jovic per riportare un trofeo europeo a Firenze dopo 62 anni: una sfida da venticinque gol con Michail Antonio“.

A pagina 18 apertura per: “Fiorentina e West Ham l’ultimo atto dei re del gol”. Ovvero: “Jovic (o Cabral) contro Antonio Ma Gonzalez scalpita e sogna una grande notte alla Batistuta“. In taglio basso: “Oltre 10 mila senza biglietto fuori dall’Eden Arena: è allerta rossa”. Sottotitolo: “La capienza dello stadio è insufficiente e da Londra è atteso un vero e proprio esodo. Mille agenti pronti”.

A pagina 19 invece c’è: “Italiano e l’Europa L’ambizione finale”. Sottotitolo: “Commisso, a 4 anni dall’acquisto della Viola può vincere un trofeo che manca a Firenze da 62 anni”.