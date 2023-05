Corriere dello Sport-Stadio: Maxischermi al Franchi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Maxischermi al Franchi”. Sottotitolo: “Nasce l’idea: stadio aperto per la finale di Conference”. Sommario: “Cresce l’attesa per la sfida del 7 giugno Club e comune studiano soluzioni per chi resterà a Firenze E Nico prenota il 7° gol in Europa”.

A pagina 21 apertura per: “Jack e Nico a lucido garanzia per la Viola”. Ovvero: “Bonaventura e Nico Gonzalez sono stati decisivi in semifinale A Praga vogliono essere al top”.

Di spalla invece leggiamo: “Maxischermi al Franchi per la finalissima”. Occhiello: “Accordo con il comune”. In taglio basso infine: “E Barone elogia il tecnico”.