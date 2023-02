Corriere dello Sport-Stadio: Milenkovic è già a posto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Niente scherzi”. Sottotitolo: “La Viola si aggrappa a Cabral: in A non vince dal 7 gennaio”. Sommario: “La Fiorentina cerca il riscatto: solo due punti in sei giornate Sorpresa in attacco: il brasiliano sorpassa Jovic C’è Quarta vicino a Igor Cento panchine in A per Italiano“.

A pagina 16 apertura per: “Viola, Cabral o Jovic è vietato sbagliare”. Sottotitolo: “Tranquillità e continuità in Coppa dipenderanno dal campionato: con l’Hellas il brasiliano davanti”.

Di spalla: “Cuore Italiano cento partite in A e anima a Verona”. In taglio basso infine: “Milenkovic è già a posto”. Nell’occhiello: “Oggi sarà in panchina”.