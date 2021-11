Corriere dello Sport-Stadio: Miracolo Italiano

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, si parla di Fiorentina: “Juve-Viola, è ribaltone”. I bianconeri hanno 8 punti in meno, Fiorentina a +9 rispetto alla stagione scorsa: una svolta inaspettata”. A pagina 6 si legge: “Miracolo Italiano. Grazie al nuovo tecnico, la Viola è la squadra che ha guadagnato più punti rispetto a un anno fa. La Juve è invece quella che ha fatto peggio: Max a -8 da Pirlo”.

Sommario: “Se Allegri in campionato fatica a dettare la sua linea, il nuovo allenatore della Fiorentina ha fatto un piccolo capolavoro, tattico e psicologico”. In taglio basso: “Ramsey ci sarà, ma partirà dalla panchina” e “Bernardeschi, super riserva doc”. A pagina 7: “Milenkovic: ‘Gioco offensivo? Sicuri sono i vantaggi’” e “’Ecco gli ingredienti per vincere’”.