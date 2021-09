Corriere dello Sport-Stadio: L’uomo in più

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Nico l’uomo in più”. Sommario: “Gonzalez sprint, assist e gol: la Fiorentina ha il suo Superman. A Bergamo solo pochi minuti: era rientrato tardi dal Sudamerica. Adesso è pronto a cercare un’altra perla per diventare il faro della Viola. Poi arriva l’Inter…”.

A pagina 26 si legge: “Firenze, il bello che c’è. Nico Gonzalez per il tris”. Di lato: “Nessuna sanzione per gli insulti razzisti a Vlahovic”. In taglio basso: “E Italiano studia un altro turnover”.