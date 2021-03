Corriere dello Sport-Stadio: “Noi siamo tutti uniti”

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla partita di ieri: “Viola in zona Cesarone”. Sottotitolo: “Un autogol al 93′ fa respirare la Fiorentina: dal 2-1 al 3-3 in rimonta”. A pagina 14 leggiamo: “La Fiorentina rischia sempre di farsi male”. In taglio basso le pagelle: “Malcuit non c’è mai. Mihaila, assist e gol“. A pagina 15 invece troviamo: “Prandelli: Io più ottimista, ma c’è troppa negatività“. Sommario: “Anche dopo il gol del 2-3 non perso fiducia. Noi siamo tutti uniti. Lasciate stare Commisso“.