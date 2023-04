In prima sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo un titolo sulla Fiorentina: “La prova delle 9”. A pagina 5, ancora un focus sul momento di forma dell’attaccante brasiliano: “Cabral, caccia al 13 per sognare in viola”.

In basso, un articolo sul restyling del Franchi: “Nuovo Franchi, tempi stretti dall’UE. Da Abodi altro sì”.