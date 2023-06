Corriere dello Sport-Stadio: Opzione Audero

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio per quanto riguarda la Fiorentina c’è il titolo: “Opzione Audero“. Sottotitolo: “È la prima scelta, davanti a Cragno e Montipò. Via ai contatti”. Sommario: “Tra 7 e 8 milioni la valutazione I blucerchiati sono orientati a cederlo per tenere Falcone Per Terracciano conferma certa”.

All’interno del giornale a pagina 16, apertura per: “Fiorentina–Audero si comincia da qui”. Sottotitolo: “Uno tra l’ex Juve e Falcone (la Samp lo ha appena riscattato) sarà ceduto In lista anche Cragno e Montipò“.

Di spalla: “Dia resta in pole Ma Retegui sale”. In taglio basso: “Ma il mercato finirà per girare attorno ad Amrabat“. E ancora: “I blaugrana preferiti da Sofyan Commisso chiede almeno 30 milioni”.