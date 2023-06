Corriere dello Sport-Stadio: Penalizzazione UEFA, zero tifosi in trasferta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge il titolo sull’obiettivo della Fiorentina per la difesa: “Hien al centro”, “Viola in pressing: il difensore del Verona costa 10 milioni”.

A pagina 18, l’approfondimento: “Viola, assalto a Hien, ma va battuto Gasp”, mentre di spalla: “Penalizzazione Uefa dopo la gara di Basilea Zero tifosi in trasferta”. In basso: “Cabral sarà sacrificato anche per il decreto crescita”.