Corriere dello Sport-Stadio: Piace Bonazzoli ma costa troppo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Processo viola”. Sottotitolo: “Decimo posto e acquisti deludenti: non basta Brekalo“. E ancora: “Solo due punti in più rispetto alla stagione di Iachini e Prandelli Da Jovic, Cabral e Kouame neppure la metà dei gol di Vlahovic E anche Dodò sta facendo rimpiangere Odriozola“.

All’interno troviamo l’analisi di Alberto Polverosi: “Italiano una Viola da svegliare”. Sottotitolo: “Squadra spenta, gioco involuto e appena 23 punti Ora ha l’obbligo di scuotersi, a partire dal tecnico”. In taglio basso a pagina 20 c’è il mercato: “Brekalo e la caccia ai nuovi gol (anche dall’estero)”. E anche: “Piace Bonazzoli ma costa troppo E si guarda fuori dall’Italia”.

A pagina 21 invece leggiamo: “Franchi, la sentenza I fischi sono di tutti”. Sottotitolo: “Si è abusato dell’entusiasmo, a gennaio una vittoria sola in casa. Pure la Fiesole è stanca”.