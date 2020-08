Corriere dello Sport-Stadio: Piatek, Firenze stringe

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Piatek, Firenze stringe“. Sommario: “Il polacco è tentato dall’idea di tornare in Italia. Può lasciare l’Hertha. Commisso in prima fila. Mandzukic resta in corsa. Eder: nodo ingaggio”. A pagina 27 viene ripreso il tema della prima: “Commisso ordina l’assalto a Piatek”. In taglio basso: “Amrabat indossa subito il viola”. Di spalla: “Riscatto Ghezzal, la Fiorentina deve decidere”.

