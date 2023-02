Corriere dello Sport-Stadio: Pronto un piano difensivo viola speciale

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi il titolo sulla Fiorentina: “Paura di Dusan”. A pagina 8: “Fiorentina, Vlahovic è un incubo. Ci sono più regole che eccezioni per Italiano, ma per Dusan verrà varato uno speciale piano difensivo. Contro la Juve mancherà Igor, Quarta e Milenkovic avranno cura dell’ex”

E in basso: “Castrovilli e Sottil pronti per Torino”. A pagina 9, invece: “Gonzalez, la viola e i gol, dov’eravamo rimasti?”