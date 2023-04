Corriere dello Sport-Stadio: Restare a Firenze!

Il Corriere dello Sport-Stadio titola così sulla Fiorentina in prima pagina: “Dieci volte Viola”. Sottotitolo: “Italiano cerca la 10ª vittoria di fila per stupire l’Europa”. Sommario: “Appuntamento con la storia: dopo il trionfo all’andata (1-4) può arrivare la 3ª semifinale in quindici anni”. E anche: “Nardella: Restare a Firenze”.

A pagina 24, l’apertura è per: “Fiorentina una notte per entrare nella storia”. Sottotitolo: “I viola cercano la 10ª vittoria consecutiva in Europa l’unica italiana a riuscirci il Milan di Capello nel 1992-’93″. In taglio basso: “Cabral: “Sì, il lavoro ci sta finalmente premiando”.

A pagina 25 si cambia argomento: “Nuovo Franchi niente trasferte”. Sottotitolo: “Il sindaco Nardella adesso apre alla possibilità che la Fiorentina non giochi fuori per due anni”.