Corriere dello Sport-Stadio: Rischio sudamericano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sui viola: “Fiorentina, lottiamo per tornare in Europa”. Ovvero: “Odriozola sposa il progetto di Commisso“.

A pagina 14 ci sono delle dichiarazioni: “A Firenze lotteremo per l’Europa”. Sottotitolo: “Odriozola: “Sono stato al Bayern e al Real Madrid, la Fiorentina ha poco da invidiare a questi club”. E ancora: “Callejon mi ha parlato delle idee di Italiano, perfette per le mie doti”. In taglio basso infine troviamo: “Ripresa, sudamericani a rischio”. Sommario: “Pulgar sarà in Italia il giorno della gara di Bergamo. Gonzalez e Quarta appena il 10″.