Corriere dello Sport-Stadio: Rotazioni light

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo scritto: “Gol del Franchi. Dal Gasp alla Samp, 130.000 tifosi per trascinare la Viola”. L’approfondimento a pagina 22: “Il Franchi al centro della rincorsa viola”. In basso, un approfondimento sull’Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina: “Gasp: «Assenze? Atalanta pronta»”.

A pagina 23, invece, leggiamo: “Turnover light: la Fiorentina avrà un big per reparto”. Sottotitolo: “Dall’inizio Quarta. Amrabat e Gonzalez: contro l’Atalanta si va all’attacco del 7° posto”. In basso, un approfondimento sulle infrastrutture: “Viola Park, via le gru: di corsa verso il ritiro estivo”.