Corriere dello Sport-Stadio: Sabiri al bivio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Scatto Brekalo Sabiri al bivio”. Sommario: “Domani il Torino al Franchi: il croato può essere convocato. Ultimo assalto per il doriano”.

A pagina 18 apertura per: “Fiorentina l’importanza di avere Nico”. Sottotitolo: “Il gol alla Lazio e la corsa verso i tifosi: Gonzalez si riappropria del suo ruolo nella squadra viola”.

Di spalla c’è: “Brekalo e Bianco fra i convocati per il Torino“. In taglio basso il mercato: “Nuova offerta per Sabiri (2,5 milioni): oggi si decide”. Occhiello: “Operazione in prospettiva proposta leggermente più alta per il centrocampista, che resterebbe alla Samp”.