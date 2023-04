Corriere dello Sport-Stadio: Saponara lancia l’allarme

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “La testa in coppa”. Sottotitolo: “La Viola fa 2 gol in 13’, poi cade a Monza. Giovedì caccia alla finale”. Sommario: “Italiano non perdeva in campionato da otto giornate: “Abbiamo pagato le disattenzioni” Contro Ballardini si riparte dal 2-0″.

A pagina 16 in apertura c’è: “Fiorentina ribaltata”. Sottotitolo: “In meno di un quarto d’ora Kouame e Saponara realizzano l’uno-due ma il Monza pareggia prima dell’intervallo e stende Italiano con Pessina“.

Di spalla a pagina 17, ci sono le dichiarazioni: “Italiano: “Non è possibile sparire così dal campo”. E ancora: “La tenuta fisica non c’entra Non possiamo permetterci questi cali di concentrazione”.

A pagina 19 parla l’attaccante viola: “Fiorentina, allarme ora bisogna reagire”. Ovvero: “Saponara: “Il doppio vantaggio prova che l’approccio era giusto Reagiamo, mai più un’altra Monza”.