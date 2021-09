Corriere dello Sport-Stadio: Sfuma l’assalto della Fiorentina per Orsolini

C’è spazio per la Fiorentina nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Torreira, voglia di convincere”. Sommario: “Il play viola si allena da solo. Orsolini, sfuma l’assalto”. A pagina 18 si legge: “Torreira già alza i giri, esordio contro Gasp”. Sommario: “Per Italiano è l’uomo-chiave del centrocampo. Dopo la sosta la prima con la Fiorentina a Bergamo”. Di lato: “Gonzalez e Vlahovic come Bertoni e Graziani”. In taglio basso: “Nulla di fatto per Orsolini e Amrabat”.