Corriere dello Sport-Stadio: Si fa largo Jovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina c’è il titolo: “Si fa largo Jovic“. Sottotitolo: “Lancia la sfida a Cabral: vuole soffiargli il posto a Praga”. Sommario: “Missione Conference per Luka, in gol contro Torino e Roma L’obiettivo è giocare dall’inizio il 7 giugno Intanto è partito l’assalto dei tifosi ai biglietti”.

A pagina 24 ampio spazio per: “I gol ora dicono Jovic si candida per Praga”. E ancora: “Cabral ha trascinato la Fiorentina sino alla finale, ma col West Ham le gerarchie potrebbero cambiare”.

A pagina 25 invece leggiamo: “Fiorentina la magia di chi entra alla fine”. Sottotitolo: “Contro la Roma Terzic e Kouame sono stati decisivi per la rimonta Sei volte nelle ultime nove gare i subentrati hanno creato il break”. In taglio basso sui tifosi: “Saranno 6.000 ma quante difficoltà”. Sommario: “Riunione d’urgenza con i vertici Uefa per risolvere tutti i problemi”.