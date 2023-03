Corriere dello Sport-Stadio: Solo la Fiorentina nei pensieri di Biraghi

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Il fatal Biraghi“. Sottotitolo: “La sfida di sabato con il Milan, le coppe e la corsa al rinnovo”. Sommario: “Il terzino sinistro ha il contratto che scade nel 2024: solo la Fiorentina nei suoi pensieri Presto l’incontro”.

A pagina 18 grande spazio per: “Biraghi, il colpo scatena Firenze”. E ancora: “Una rete memorabile che ha suscitato paragoni leggendari Portarsi però le mani alle orecchie ha diviso la tifoseria: in realtà il gesto era per i veronesi che avevano fischiato la Fiorentina“. In taglio basso: “Operazione Franchi, in serie A due mesi senza vittorie”.

A pagina 19 invece c’è: “Arriva il momento di Sottil“.