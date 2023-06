Corriere dello Sport-Stadio: Sorpresa Kouame

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è il titolo: “Viola, sorpresa Kouame“. Sommario: “Cinque gol e otto assist per l’ivoriano che può giocare mercoledì a Praga contro il West Ham. E domani sera una Fiorentina tutta nuova con il Sassuolo“.

A pagina 12 c’è un pezzo dal titolo: “Fiorentina a Praga sulle ali di Christian”. Sottotitolo: “Verso la finale di Conference, Italiano pensa a Kouame per tre ragioni: ha piegato la Roma, è duttile tatticamente, ha un’indole da guerriero”. In taglio basso: “Italiano, una scelta per due partite”.

A pagina 13 un’intervista: “Coppa al West Ham Gli Inglesi sono il top”. Ovvero: “Redknapp: “Nessun calcio è pari al nostro e così a Praga gli Hammers vinceranno. Bowen è super”.