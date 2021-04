Corriere dello Sport-Stadio: Sudoku centrocampo

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina in prima pagina: “Ribery decide salvezza e futuro”. Sommario: “Il francese rientra dopo la squalifica per trascinare la Fiorentina con il Sassuolo: servono i punti tranquillità, poi anche il rinnovo”. A pagina 24 si legge: “C’è la garanza Ribery sulla salvezza della Viola”. Sommario: “Affrancarsi dal pericolo Serie B per dare subito alla Fiorentina la possibilità di discutere il futuro. La carica domenica nell’abbraccio con Commisso”. Di spalla: “C’era una volta Reggio Emilia. E Rocco vinse”. In taglio basso: “Sudoku centrocampo: sicuro Pulgar. Con il cileno cambiano anche i supporti per l’attacco”.