Corriere dello Sport-Stadio: Svolta Amrabat, ecco il rinnovo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, grande enfasi viene data a: “Primavera Fiorentina“. Sottotitolo: “Che rimonta: 13 punti in 5 gare, dal 14° al 9° posto”. Sommario: “Tre segreti: il rilancio di Cabral, Dodo e Mandragora, la solidità della difesa (zero gol subiti in 4 partite) e la riscoperta del 4-2-3-1 Svolta Amrabat: ecco il rinnovo fino al 2028“.

A pagina 21 in apertura c’è: “Rimonta, tre mosse viola L’Europa non è un’utopia”. Sottotitolo: “Cabral–Dodo–Mandragora, da oggetti misteriosi a veri trascinatori L’adozione del 4-2-3-1 e la solidità difensiva: la Fiorentina è in volo”.

Di spalla leggiamo: “E Commisso disse alla CBS: “Non vendo”. In taglio basso infine: “È tornata la diga Amrabat: sarà rinnovo fino al 2028?”.