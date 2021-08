Corriere dello Sport-Stadio: Ultimo assalto a Orsolini

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolo sui viola è stamani: “Caccia a Orsolini“. Sottotitolo: “La Fiorentina in pressing sul Bologna. Contatti anche per Berardi“.

A pagina 16 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Fiorentina: ultimo assalto a Orsolini“. Sottotitolo: “Il club viola al lavoro anche oggi nel tentativo di trovare un’intesa”. Sommario: “E Amrabat spinge per andare via: Torino in vantaggio su Samp ed Espanyol“. In taglio basso: “Vlahovic: “Ho un obiettivo tutto mio”.