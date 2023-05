Corriere dello Sport-Stadio: Un altro ’61

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Un altro ’61”. Sommario: “Firenze in campo, non c’è solo la Coppa Italia: caccia a due trofei come 62 anni fa. Ikone e Gonzalez vicino a Cabral Amrabat in regia. Italiano: carica: “Serve furore” Mercato: piace Boulaye Dia“.

A pagina 16 apertura per: “L’apoteosi di Firenze tra i sogni e la storia”. Sottotitolo: “La stagione viola è al culmine: in 35.000 al Franchi Va eguagliato il 1961 con le finali delle due coppe”. In taglio basso sulla formazione: “Cabral e Terracciano ok”.

A pagina 17 invece leggiamo: “Italiano: Viola, qualità e furore Così vinciamo”. L’allenatore aggiunge: “Ma non basteranno: servono pure la spinta del Franchi, l’attenzione e un arbitro all’altezza della sfida”. Di spalla il mercato: “Commisso vara l’operazione Dia”. Sottotitolo: “Ora la Salernitana valuta la punta 35 milioni, la Viola farebbe tutto subito”.