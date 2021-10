In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c’è il titolo dedicato alla gara tra Fiorentina e Napoli in programma oggi: “A muso duro”. A pagina 12 altro titolo: “Con Rocco e Aurelio è sfida a squarciagol”. A pagina 13 si legge: “Gonzalez e Callejon con super Vlahovic” e “Osimhen-Anguissa riecco i fenomeni”. A pagina 15 ci sono le parole degli allenatori: “Italiano: mettiamoli in difficoltà” e “Spalletti: vi voglio tutti cinici”. In basso c’è: “Al Franchi c’è il sold-out”.