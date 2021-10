Corriere dello Sport-Stadio: Uno schiaffo alla Fiorentina e a chi investe

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Vlahovic all’asta”. Sommario: “Rifiutato l’ingaggio da 5 milioni offerto dalla Viola. La Fiorentina non può perderlo a zero nel 2023. La Juve e l’Atletico Madrid sono in prima fila”. A pagina 8 e 9 si legge: “Lo strappo di Dusan”. Sommario: “La lunga trattativa tra la Fiorentina e l’attaccante si interrompe nel modo più clamoroso”.

Di spalla, a pagina 8: “Uno schiaffo alla Fiorentina e a chi investe”. In taglio basso: “L’amaro risveglio del tifo viola: ‘Stia in tribuna fino al 2023’”. A pagina 9: “Il grosso rischio di Vlahovic ora è realtà. Non può sbagliare nulla: saranno mesi duri”. Di spalla: “E’ fortissimo, ma non ancora al livello dei big”.