In prima pagina sul Corriere dello Sport – Stadio in edicola questa mattina leggiamo il titolo: “Viola Infinita. Spettacolare 3-3 all’Arechi: la Fiorentina si scalda per le Coppe“.

All’interno a pagina 18 e 19: “Dia non piega la Viola” e in basso: “Botheim alla distanza. Dodo, assist d’autore”.

A pagina 19: “Fiorentina disattenta ma capace di reagire”. In basso: “Il ds De Sanctis «Noi, orgogliosi»”