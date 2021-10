Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic, hai una città da riconquistare

Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi, in prima pagina c’è questo titolo sui viola: “Vlahovic, una città da riconquistare”. Sottotitolo: “Dopo i gol con la Serbia, vuole garantire un rendimento elevato anche nella Fiorentina. Sottil firma fino al 2026.

All’interno del giornale, a pagina 18 c’è: “Vlahovic a Firenze dopo lo strappo. L’attesa dei tifosi”. Nel sommario: “Terracciano: “Il suo contratto è affare privato. Non cambia nulla per noi, c’è il valore del ragazzo”. Incontrerà oggi Italiano: parleranno di come si sente per lavorare meglio”. In taglio basso: “Attenzione a Milenkovic dopo lo stop con la Nazionale”.

A pagina 19 invece leggiamo: “Sottil fino al 2026 “Il futuro è qui”. Sottotitolo: “Da 600.000 euro all’anno passa a 1 milione più i bonus previsti: “Orgoglioso della Fiorentina, sono arrivato che ero un ragazzo”.