Corriere dello Sport-Stadio: We love Rocco

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina che è anche un gioco di parole: “CONFIRENZE”. Sottotitolo: “Commisso, Italiano e i tifosi viola: “Prendiamoci la Conference”. Sommario: “Che attesa: in 6.000 all’Eden Arena, in 4.000 fuori dallo stadio e in 30.000 davanti ai maxischermi del Franchi La sorpresa è Jovic. In campo alle 21″.

A pagina 2 grande spazio per: “Stasera si tifa Italiano”. E ancora: “Commisso carica: “Ricordo tutto dei miei 4 anni viola e mi emoziono Ho visto i ragazzi molto concentrati” Sono 10.000 i tifosi arrivati dall’Italia: dopo tante stagioni complicate il grande sogno è quello di tornare protagonisti e scrivere la storia”.

Di spalla a pagina 3 è presente un commento a firma del direttore, Ivan Zazzaroni, intitolato: “We love Rocco”.

A pagina 4 leggiamo: “Adesso tocca alla Fiorentina“. Ovvero: “Italiano: “Orgoglioso della squadra e dei tifosi Sono il condottiero e ricordo da dove siamo partiti Emozioni? Pensiamo solo a dare il mille per mille”. “Se siamo qui, ce lo meritiamo: questo gruppo ha un grande cuore”.

Infine a pagina 5 troviamo: “Franchi, 30.000 e 3 maxischermi ma che tensioni”. Sottotitolo: “Procedure sottovalutate, serata a rischio, Nardella risolve tutto”.