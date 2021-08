Corriere Fiorentino: Fiorentina a carte coperte. E dal club filtra cautela…

A pagina 10 sul Corriere Fiorentino, largo spazio, per quanto riguarda la Fiorentina, viene dato al mercato. Il titolo è: “A carte coperte”. Sommario: “Ultimo giorno di mercato, dirigenti viola a Milano per provare un altro colpo. Dal club però filtra cautela: potremmo restare così. Il Toro insiste per Amrabat“.

A pagina 11 invece leggiamo: “Due settimane per entrare in corsa, la sosta che ci voleva per i nuovi”. Sottotitolo: “Torreira, Odriozola e Nastasic al lavoro per assimilare il gioco di Italiano“.