Corriere Fiorentino: Italiano alza un muro intorno a Vlahovic

Sul Corriere Fiorentino oggi in edicola, in prima pagina c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Difesa all’Italiano“. Sottotitolo: “Dopo una settimana di polemiche, l’allenatore alza un muro intorno a Vlahovic per continuare nel bel gioco e nei risultati”.

Tema che viene ripreso e ampliato a pagina 2: “Sulle spalle di Italiano“. Sottotitolo: “A una settimana dallo strappo sul rinnovo della società con Vlahovic l’allenatore serra i ranghi: la vicenda non inciderà sulle sue scelte”. A pagina 3 leggiamo: “I 4 della ‘banda del mate’. Scherzi, musica e ricette per dare carica al gruppo”. Sottotitolo: “Torreira, Pulgar, Quarta e Gonzalez: è l’anima sudamericana”. In taglio basso: “Il lungo rientro di Castrovilli, una data ancora non c’è”.

Infine a pagina 4 troviamo: “Vlahovic e le ambizioni viola: ridateci l’illusione, almeno quella”. Sottotitolo: “Il problema non è tanto la cessione del serbo, ma il rilancio della squadra”.