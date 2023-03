Sul Corriere Fiorentino di oggi, per quanto riguarda la Fiorentina, grande spazio concesso a: “La metamorfosi”. Sottotitolo: “Sei vittorie nelle ultime sette partite, 16 gol fatti e una difesa blindata, così la Fiorentina è ritornata in corsa per tutt’e tre gli obiettivi”. Sommario: “La squadra già oggi partirà per la Turchia dove giovedì sfiderà il Sivasspor“.

Di spalla a pagina 9 si parla anche di Viareggio Cup, laddove ci sarà “Bonaventura al giuramento