A pagina 10 del Corriere Fiorentino di oggi, leggiamo un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Dusan segna, Sottil rinnova”. Sottotitolo: “Vlahovic fa doppietta con la Serbia e arriva a 10 gol in 9 partite. L’esterno firma fino al 2026: “Orgoglioso, ripagherò la fiducia”.

In breve leggiamo anche: “Scelti i migliori otto progetti per il Franchi”. La giuria internazionale fa un prima, importante, scrematura per il restyling dello stadio e la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte.