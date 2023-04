Corriere Fiorentino: L’esterno che sta scalando le gerarchie

A pagina 9 del Corriere Fiorentino, questa mattina troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Brekalo, l’arma in più”. Sommario: “Nico a secco su azione da 2 mesi e mezzo ma pure gli altri esterni sotto porta stentano. Ecco perché Josip sta scalando le gerarchie e potrebbe diventare decisivo per Italiano“.

Poi in taglio medio si parla dell’apporto che ci sarà da parte dei tifosi viola nella prossima partita in Europa: “Conference League, saranno 450 i tifosi giovedì in Polonia”.