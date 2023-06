Corriere Fiorentino: Missione Ramadani

A pagina 9 del Corriere Fiorentino oggi in edicola, è presente un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Missione Ramadani“. Sommario: “Da Jovetic, al rinnovo di Italiano e l’acquisto di Jovic: il manager che per anni ha dominato il mercato viola è sbarcato in Italia. Altre operazioni in vista?”.

All’interno dell’articolo viene presentato come il Mister Wolf di ‘Pulp Fiction’. Un uomo buono per tutte le occasione e (soprattutto) ogni stagione che risolve i problemi della Fiorentina.