Corriere Fiorentino: Palazzo Vecchio tira dritto, ma i 55 milioni sono in dubbio

In prima pagina sul Corriere Fiorentino si legge: “Franchi, Commisso si tira fuori”. A pagina 2: “Stadio, le accuse della Fiorentina: ‘Non siamo il giocattolo dei politici”.

A pagina 3 si parla del restyling e delle opzioni per il trasloco della squadra viola: “Palazzo Vecchio tira dritto. Via alla gara per i lavori, ma col dubbio dei 55 milioni” e “All’improvviso il Padovani: ‘L’ipotesi è sul tavolo'”. A pagina 17, infine, si parla della partita: “Spazio al turnover”.