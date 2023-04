Corriere Fiorentino: Rivali per la pelle

Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, in un trafiletto in alto a sinistra, troviamo: “Amici mai. Fiorentina e Atalanta, in palio c’è ancora il ruolo dell’outsider”. L’approfondimento all’interno della sezione sportiva, a pagina 13, interamente dedicata alla sfida di domani tra viola e bergamaschi: “Rivali per la pelle”.

E ancora: “Fiorentina-Atalanta e quel posto da prima outsider del campionato conteso da anni. Gasperini: «I viola sono un metro di paragone»”. A proposito, proprio il mister degli orobici non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la piazza viola e torna a Firenze dopo esser stato espulso l’ultima volta.