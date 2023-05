Corriere Fiorentino: Un nuovo stadio è la scelta più giusta

A pagina 8 del Corriere Fiorentino di oggi troviamo un commento sulla Fiorentina, intitolato: “Un nuovo stadio è la scelta più giusta. Al Franchi? Musica”.

A pagina 9 invece sguardo al prossimo impegno: “Duello con il passato”. Sommario: “Conference League, Cabral tornerà titolare proprio contro la sua ex squadra. Una partita speciale dalla quale Italiano si aspetta gol decisivi per arrivare in finale”.

In taglio medio infine: “Biglietti per la finale, partita la vendita. Ma il sito va in tilt”.