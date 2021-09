Sul Corriere Fiorentino di oggi, l’apertura sulla Fiorentina a pagina 11 è per: “Quattro mosse per l’attacco”. Nello specifico: “I gol di Dusan, il cuore di Nico. Una coppia per sognare in grande stile”. Ma anche le scommesse: “Il peso di Koko, la sfida di Sottil. Una coppia da valorizzare o un rischio?”. Presente anche un trafiletto su: “Il giorno di Odriozola: “Amo il Rinascimento è la città giusta”.