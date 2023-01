Corriere Fiorentino: Una rotta da invertire

Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, in alto a destra, troviamo il titolo: “Rotta da invertire”. Sottotitolo: “Una Fiorentina in crisi sfida una Lazio che vola: «Ritroviamoci in fretta». L’approfondimento nella sezione sportiva del quotidiano, a pagina 11: “Una rotta da invertire. In campo alle 18. Recuperato Cabral, Kouamé centravanti. Out Brekalo”.

A pagina 4, inoltre, troviamo un approfondimento sulla situazione riguardante il nuovo stadio: “Franchi, pronta la convenzione. Ma per ora solo di un anno”. Altri temi in ballo tra sindaco e patron viola: “Nardella: presto incontro con Commisso. Trovata la soluzione per la copertura”.