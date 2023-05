Corsa all’ottavo posto: adesso la gara contro il Sassuolo pesa, ma bisogna guardarsi le spalle dal Torino. La situazione

L’ottavo posto quest’anno può valere molto più di una medaglia di legno per l’Europa. La situazione giudiziaria che riguarda la Juventus potrebbe condannare i bianconeri a scontare qualche anno lontano dalle competizioni europee e, in tal caso, sarebbe l’ottava classificata in Serie A ad ottenere il pass per la Conference League.

Le partite del pomeriggio hanno portato le pretendenti tutte a 37 gare giocate e la situazione attualmente è questa: Torino (ottavo) e Fiorentina (nona) a 53 punti, Monza (decimo) a 52 punti, Bologna (unidcesimo) a 51 punti. Sarà dunque decisiva l’ultima giornata di campionato del prossimo week end per decretare la lista di arrivo finale.

Queste le gare che riguardano le squadre coinvolte: Torino-Inter, Sassuolo-Fiorentina, Atalanta-Monza, Lecce-Bologna.

Per assicurarsi l’ottava piazza gli uomini di Italiano devono arrivare obbligatoriamente sopra il Torino e le altre, perché in caso di arrivo a pari punti tutte le pretendenti sarebbero davanti ai viola per gli scontri diretti. Dunque, in breve, una vittoria a Reggio Emilia dovrebbe essere accompagnata da una non vittoria dei granata contro l’Inter oppure un pareggio contro il Sassuolo dovrebbe vedere il Torino sconfitto e Monza e Bologna non vincenti. In ogni caso i viola non potranno perdere.