Corsa Belotti: mentre un’italiana si defila la Fiorentina c’è, ma potrebbe non essere l’unico colpo là davanti

Dopo l’annuncio di Urbano Cairo sul mancato rinnovo di Andrea Belotti, con tutta probabilità il futuro dell’attaccante del Torino sarà altrove già a gennaio. Da capire ora quali saranno le vere pretendenti per il giocatore. L’Inter, dopo il tentativo della scorsa estate, sembra essersi definitivamente ritirata. Chi ci potrebbe provare in Italia invece può essere il Milan, ma anche la Fiorentina (alle prese con l’affaire Vlahovic) potrebbe essere in lizza per Belotti. I dirigenti viola sono pronti anche per andare su un esterno di prima fascia e il nome è sempre quello di Berardi.

Tornando all’attaccante del Torino, occhio al Siviglia, che con tutta probabilità ci riproverà a gennaio dopo il tentativo estivo andato a vuoto. Anche dalla Premier potrebbero spuntare pretendenti da tenere d’occhio. A riportarlo è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito.