Corsi: “Centrocampo? Il problema adesso è di Italiano. Se a gennaio la Fiorentina si trovasse in una buona posizione…”

Tito Corsi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato così a Lady Radio: “Mediana? Sarà un problema per l’allenatore perché ha un numero consistente di centrocampisti, tutti più o meno equivalenti, tutti abbastanza degni diciamo così. Effettivamente manca un vice Vlahovic, sperando che lui non si faccia mai male. In caso di forfait Italiano dovrebbe trovare delle soluzioni temporanee”.

Poi ha aggiunto: “Se a gennaio poi la squadra si trovasse in una fase molto positiva si potrebbe intervenire ancora per una situazione ancora migliorativa e accontentare chi si lamenta della mancanza dell’ultimo colpo”.