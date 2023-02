Corsi: “Dobbiamo restare concentrati, una volta siamo retrocessi con 11 punti di vantaggio sulla terzultima a gennaio. Vicario? Lo cercano i club che giocano la Champions”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Kiss Kiss della stagione della sua squadra e dei talenti che possiede, tra cui anche l’ex obiettivo per la porta della Fiorentina:

“Siamo soddisfatti della nostra stagione, ma restiamo concentrati perché il girone di ritorno è tutta un’altra storia. Una volta siamo retrocessi nonostante a gennaio avessimo 11 punti di vantaggio sulla terzultima”.

E su Vicario: “Non so se vestirà a maglia del Napoli, lo dovreste domandare ai dirigenti del Napoli. È un ragazzo che ha attenzioni anche in Inghilterra che ne volevano parlare, anche in Italia ci sono squadre che giocano la Champions League. Però ora non è il momento, a giugno vedrà che panorama gli si crea e fare la scelta più giusta per lui”.