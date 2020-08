Corsi freddo: “Vogliamo tenere Ricci perchè non abbiamo necessità di vendere. Lui talento di grande prospettiva”

A parlare dell’obiettivo viola Samuele Ricci è stato direttamente il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi a Radio Kiss Kiss. Queste le parole del numero uno azzurro in merito al suo giocatore: “Non abbiamo necessità di vendere e vogliamo tenere Samuele. Lui è un giocatore di grande prospettiva. Non so se interessa ancora al Napoli ma ultimamente non ci sono stati contatti”.

