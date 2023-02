Corsi: “La Fiorentina si è interessata a Parisi, ma non c’erano le condizioni per cedere il ragazzo”

Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è intervenuto così a Radio Toscana: “Non sono sorpreso dell’ottimo andamento dell’Empoli sin qui. Fiorentina? Stasera farò il tifo per i viola, sperando di non trovare la squadra di Italiano arrabbiata in vista del derby di domenica. Anche se ogni partita è una storia a se. Per noi domenica sarà un match difficile, e affronteremo la Fiorentina come affrontiamo le big”.

Poi ha proseguito: “Fiorentina al Castellani? Ci sarà da verificare il tutto con le amministrazioni. I viola si sono interessati a Parisi, ma noi non eravamo preparati a questa eventuale cessione”.