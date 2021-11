Corsi: “La vittoria contro la Fiorentina? E’ come Davide che batte Golia. Negli ultimi venti minuti andavamo più forte di loro e ho capito che potevamo batterli”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, in un’intervista rilasciata a Il Tirreno, ha parlato della vittoria nella gara di sabato scorso: “Non lo so, si dice che l’ultima vittoria sia sempre quella più bella. Di sicuro il successo di sabato ricorda molto quello del 1997, anche quella volta in rimonta. Quando l’Empoli vince con la Fiorentina è sempre la vittoria di Davide contro Golia, la vittoria del sacrificio e di chi non molla mai”.

E ancora: “Quando ho capito che il risultato poteva essere ribaltato? Quando ho visto che negli ultimi 20 minuti andavamo più forte di loro. Il mister ha scelto il momento giusto per fare i cambi e tutti quelli scesi in campo hanno dato il loro contributo”.