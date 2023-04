Corsi: “Noi abbiamo già i nostri problemi con il Castellani: stiamo facendo giocare l’Empoli in uno stadio non idoneo”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della sua squadra, ma anche per spiegare quali sono i problemi relativi alla possibilità di ospitare la Fiorentina al Castellani durante i lavori di restyling del Franchi:

“I problemi sono tutti dell’amministrazione comunale ma anche di Questura e Prefettura. A noi non è stato chiesto niente di ufficiale, così come all’amministrazione comunale. Sono questioni per le quali ci dispiace, ma non possiamo farci niente”.

E prosegue: “Noi abbiamo i nostri problemi con il nostro stadio. Per quanto ci riguarda, il problema ci accompagna, perché visto che stiamo facendo giocare l’Empoli in uno stadio non idoneo per i requisiti del calcio moderno“.